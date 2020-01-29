Manisa'da süleymanlı mahallesi'ne 20 çadır kuruldu
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Manisa'da süleymanlı mahallesi'ne 20 çadır kuruldu

Merkez üssü Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde meydana gelen AFAD'a göre 4.8, Kandilli Rasathanesi'ne göre ise 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından birçok vatandaş için AFAD tarafından çadır kuruldu.

29.01.2020 02:30 | Son Güncelleme: 29.01.2020 02:34
Manisa'da süleymanlı mahallesi'ne 20 çadır kuruldu

Merkez üssü 'nın ilçesinde meydana gelen AFAD'a göre 4.8, Kandilli Rasathanesi'ne göre ise 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından birçok vatandaş için AFAD tarafından çadır kuruldu. Mahallesi'ndeki futbol sahasına kurulan 20 çadırda yaklaşık 150 kişi kalıyor. CHP'nin Manisa milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ve Bekir Başevirgen, kurulan çadırları yerinde inceledi. Ayrıca, milletvekilleri vatandaşlara ziyarette bulundu. Öte yandan, Akhisar Belediyesi tarafından çadırlarda kalanlara çorba ikram edildi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Manisa'da süleymanlı mahallesi'ne 20 çadır kuruldu
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