Manisa'da otomobilde 1 kilo 658 gram esrar ele geçirildi - Haberler
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Manisa'da otomobilde 1 kilo 658 gram esrar ele geçirildi

AA, İrfan Anlayanoğlu - Güncel
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Manisa'da otomobilde 1 kilo 658 gram esrar ele geçirildi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, otomobilde 1 kilo 658 gram esrar ele geçirildi, iki şüpheli tutuklandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, otomobilde 1 kilo 658 gram esrar ele geçirildi, iki şüpheli tutuklandı.

Bir ihbarı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri, plakası belirtilmeyen otomobili takibe aldı.

Akçapınar Mahallesi'nde durdurulan araçta 1 kilo 658 gram esrar ele geçirildi, otomobildeki iki kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

AA / İrfan Anlayanoğlu - Güncel

Hisarcık, Turgutlu, Manisa, Esrar, Güncel, Haberler

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