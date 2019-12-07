Manisa'da otomobil otelin yüzme havuzuna düştü
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir otomobil otelin yüzme havuzuna düştü.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir otomobil otelin yüzme havuzuna düştü.
Sabri Özkan, arkadaşının ilçeye bağlı Avşar Mahallesi'ndeki bir otelde düzenlenen düğün töreninden ayrılırken 45 ABJ 438 plakalı aracıyla yaklaşık 1,5 metre derinliğindeki yüzme havuzuna düştü.
Otomobili yarıya kadar suya gömülen Özkan, aracın arka kapısından dışarı çıktı.
Özkan, havanın yağışlı olması nedeniyle zeminin parladığını ve havuzu fark edemediğini belirtti.
Otomobil, çekici yardımıyla havuzdan çıkarıldı.