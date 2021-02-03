Manisa'da ölen gençlerden Muharrem Zengin'in babası: "Oğlumun yıktığı kadar beni bir şey yıkmadı"

Manisa'da ölen gençlerden Muharrem Zengin'in babası: "Oğlumun yıktığı kadar beni bir şey yıkmadı" -Ortaya çıkan video hakkında ise "Çok şaşırdım, inanamadım, yeni gördüm, diğer ailelerde şokta" Manisa'da vefat eden 4 genç arkadaştan biri olan Muharrem Zengin'in babası Suat Zengin canlı...

Manisa'da ölen gençlerden Muharrem Zengin'in babası: "Oğlumun yıktığı kadar beni bir şey yıkmadı"

-Ortaya çıkan video hakkında ise "Çok şaşırdım, inanamadım, yeni gördüm, diğer ailelerde şokta"

İSTANBUL - Manisa'da vefat eden 4 genç arkadaştan biri olan Muharrem Zengin'in babası Suat Zengin canlı yayında açıklamalarda bulundu.

Manisa'da vefat eden 4 genç arkadaşın ölümü herkesi derinden sarsmış, ardından gençlerin veda videosu ortaya çıkınca da kafalarda bir kez daha soru işareti bırakmıştı.

Hafta içi her gün yayınlanan sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı'nın yaptığı 'Neler Oluyor Hayatta' programında vefat eden 4 gençten Muharrem Zengin'in babası Suat Zengin canlı yayına katıldı.

Yaşanan korkunç olayın ardından baba Zengin, "Oğlum için çok üzgünüz, iyi biriydi, oğlumun yıktığı kadar beni bir şey yıkmadı" sözleriyle acısını dile getirdi. Oğlu hakkında çıkan haberleri de "Bazı şeyler duyuyorum bu olayı Muhammed Zengin yaptı diye rahatsız oldum" diye yalanladı. Baba Zengin, "10 senedir arkadaşlar biz de onlarla aile gibi olduk" diye de ekledi. "Oğlumun verdiği İngilizce kitabı kargosu daha yeni elime ulaştı, çok büyük hayalleri vardı" sözleriyle acısını anlattı. Ortaya çıkan video hakkında ise "Çok şaşırdım, inanamadım, yeni gördüm, diğer ailelerde şokta" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı