Manisa'da motosiklet otomobile çarptı, 3 kişi yaralandı - Haberler
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Manisa'da motosiklet otomobile çarptı, 3 kişi yaralandı

AA, İrfan Anlayanoğlu - Güncel
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Manisa'da motosiklet otomobile çarptı, 3 kişi yaralandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, motosikletin otomobile çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, motosikletin otomobile çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Turgutlu Atatürk Bulvarı'nda seyreden Mehmet Emin Köker yönetimindeki 48 FAV 18 plakalı motosiklet, Mahmut Keskin idaresindeki 45 AAS 523 plakalı otomobile yandan çarptı.

Savrulan motosiklet sürücüsü ile otomobildeki Şefik ve Rüya Yüksel yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA / İrfan Anlayanoğlu - Güncel

Atatürk Bulvarı, Mahmut Keskin, Turgutlu, Manisa, Güncel, Haberler

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