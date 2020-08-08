Manisa'da mobilya fabrikasında yangın çıktı
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir mobilya fabrikasında çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
08.08.2020 08:35 | Son Güncelleme: 08.08.2020 09:59
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir mobilya fabrikasında çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Alınan bilgiye göre, Selimşahlar Mahallesinde bulunan bir mobilya fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Kısa sürede büyüyen yangını söndürmek için ekiplerin müdahelesi sürüyor.
Kaynak: AA