Manisa'da "Kur'an Ziyafeti" etkinliği 1 Ocak'ta gerçekleştirilecek
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Manisa'da "Kur'an Ziyafeti" etkinliği 1 Ocak'ta gerçekleştirilecek

İlim Yayma Cemiyeti Manisa Şubesi tarafından düzenlenen "Kur'an Ziyafeti" etkinliğinin beşincisi 1 Ocak'ta yapılacak.

30.12.2019 13:22 | Son Güncelleme: 30.12.2019 13:27
Manisa'da

İlim Yayma Cemiyeti Şubesi tarafından düzenlenen "Kur'an Ziyafeti" etkinliğinin beşincisi 1 Ocak'ta yapılacak.

Manisa , Yunusemre Belediyesi ve Yol-Tur'un desteğiyle Yunusemre Millet Çarşısı'nın konferans salonunda gerçekleştirilecek programda, yarışmalarda dünya birinciliği bulunan Hafız 'nun da aralarında bulunduğu hafızlar, Kur'an-ı Kerim okuyacak.

Etkinliğin ana teması "Uygur Türkleri" olarak belirlenirken, Manisa İlim Yayma Cemiyeti Şubesi Başkanı Recep Özgüvenç tüm Manisalıları programa davet etti.

Etkinliğin saat 20.30'da başlayacağı bildirildi.

Kaynak: AA
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