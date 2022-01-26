Manisa'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü tutuklandı - Haberler
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Manisa'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü tutuklandı

Manisa'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü tutuklandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, cezaevine gönderildi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre hakkında verilen 10 yıl hapis cezası kesinleşen hükümlü F.C. (55), Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Merkez Karakol Komutanlığı ve 7. Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından iş yerinde yakalandı.

Hükümlü, işlemin ardından, cezaevine gönderildi.

AA / Ali Yıldırım - Son Dakika Haberleri

Hisarcık, Alaşehir, Manisa, Güncel, Haber

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