Manisa'da kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı
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Manisa'da kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı

25.02.2021 21:53 | Son Güncelleme: 25.02.2021 21:56
Manisa'da kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde, kaçak kazı yapan 3 zanlı gözaltına alındı.

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde, kaçak kazı yapan 3 zanlı gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Derici Mahallesi'ndeki ormanlık alanda kaçak kazı yapıldığına yönelik istihbarat üzerine harekete geçti.

Kazı yapılan bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, M.N.K. (45), M.K. (58) ve S.V'yi (48) suçüstü yakaladı.

Alanda yapılan incelemede, şüphelilerin 2 metre genişliğinde 43 metre derinliğinde çukur kazdıkları tespit edildi.

Operasyonda, kaçak kazı sırasında kullanılan 1 jeneratör, 50 metre uzunluğunda elektrik kablosu, kazma ve kürek ele geçirildi.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haluk Satır

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