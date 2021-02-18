Manisa'da ihtiyaç sahipleri için gönderilen kömürleri çalan 2 kişi yakalandı
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Manisa'da ihtiyaç sahipleri için gönderilen kömürleri çalan 2 kişi yakalandı

18.02.2021 21:11 | Son Güncelleme: 18.02.2021 21:14
Manisa'da ihtiyaç sahipleri için gönderilen kömürleri çalan 2 kişi yakalandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) gönderilen kömürleri vagondan çaldığı tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) gönderilen kömürleri vagondan çaldığı tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Salihli tren garında vagonlar içerisinde bulunan kömür çuvallarının 2 kişi tarafından çalındığını gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine tren istasyonuna gelen polisleri gören 2 şüpheli kaçmaya başladı. Polis ekipleri kaçan şüphelileri Şehitler Mahallesi'nde yakaladı.

Ekiplerin yaptığı incelemede, kömürlerin çeşitli illerde bulunan ihtiyaç sahipleri için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına sevk edildiği, şüphelilerin vagonlardan 54 torba kömür indirdikleri belirlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haluk Satır

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