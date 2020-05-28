Erkek arkadaşı, sokak ortasında genç kızın üzerine kurşun yağdırdı
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Erkek arkadaşı, sokak ortasında genç kızın üzerine kurşun yağdırdı

Manisa'da sabah saatlerinde işe gitmek için evden çıkan genç kız, erkek arkadaşı olduğu öne sürülen kişi tarafından sokak ortasında pompalı tüfekle öldürüldü.

28.05.2020 09:47 | Son Güncelleme: 28.05.2020 10:07

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde sabah işe gitmek için kız arkadaşıyla servise doğru hareket eden genç kız, sokak ortasında pompalı tüfekle 5 el ateş edilerek öldürüldü.

Olay, Şehzadeler ilçesi Alaybey Mahallesi'nde sabah saat 06.30 sıralarında meydana geldi. Manisa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada çalışan 22 yaşındaki Gülnur Kocabaş, kız arkadaşıyla birlikte evden çıkarak servis aracına doğru yürümeye başladı.

Erkek arkadaşı, sokak ortasında genç kızın üzerine kurşun yağdırdı

POMPALI TÜFEKLE 5 EL ATEŞ ETTİ

O sırada genç kızın erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Yusuf A., önünü kestiği Gülnur Kocabaş'a pompalı tüfekle 5 el ateş etti. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri, talihsiz kızın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Erkek arkadaşı, sokak ortasında genç kızın üzerine kurşun yağdırdı

Zanlı Yusuf A., olayda kullandığı tüfeğiyle birlikte polise teslim oldu.

Erkek arkadaşı, sokak ortasında genç kızın üzerine kurşun yağdırdı

Kaynak: İHA

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