Manisa'da ev yangını
Manisa'nın Selendi ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılmaz hale geldi.
Manisa'nın Selendi ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılmaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, Selendi İlçesi Yıldız Mahallesinde Ramazan Kat'a ait evde yangın çıktı.
Yangın sırasında evde bulunan Kat'ın engelli çocukları Şenol Kat (32) ve Aysel Akıncı (41) komşularının yardımıyla kurtarıldı.
Yangına müdahale etmek isteyen Kat'ın damadı Osman Tokkaş (43) başına düşen kiremit nedeniyle hafif yaralandı.
Dumandan etkilenen Şenol Kat, Aysel Akıncı ile başına kiremit düşen Osman Tokkaş'a sağlık ekipleri müdahale etti.
İtfaiyenin söndürdüğü yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi.
Yangının sobadan sıçrayan ateş sonucu çıktığı tahmin ediliyor.