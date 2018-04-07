Manisa'da Eğitimlerini Tamamlayan Erler Yemin Etti

Manisa'da, eğitimlerini tamamlayan 2 bin 35 asker için yemin töreni düzenlendi.

Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'nda eğitimlerini tamamlayan 370'inci kısa dönem 218 acemi er için yemin töreni düzenlendi.

Eğitimleri başarı ile tamamlayan 7 askere ve daha önce aynı kışlada askerlik yapan 4 baba ve dedeye belgeleri, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer ile 1. Er Eğitim Tugay Komutanı Kıdemli Albay Güven Dere tarafından verildi.

Tugay Komutanı Albay Dere, yaptığı konuşmada, and içme töreninin Mehmetçik'in TSK saflarına dahil olmasının işareti olduğunu belirtti.

Askerlerin büyük bir gururla yeminlerini ettiklerini ifade eden Dere, şöyle devam etti:

"Vazifeyi namus bilerek ettiğiniz bu yemine sadık kalacağınıza, doğruluktan asla taviz vermeyeceğinize yürekten inanıyorum. Türk Silahlı Kuvvetleri bu ülkenin ayrılmaz bir parçası ve gururudur. Bu ordunun mensupları milletin bağımsızlığı, vatanın birlik ve bütünlüğü uğruna canlarını hiçe sayarak ölüme koşmuş, Çanakkale'de, İstiklal Harbi'nde, Kore'de, Kıbrıs'ta, teröristle mücadele harekatında, Fırat Kalkanı ve halen devam eden Zeytin Dalı Harekatı'nda vatan evlatlarını şehit vermiş, destanlar yazmıştır. Türk askeri olmak, Mehmetçik olmak bir onurdur."

Konuşmanın ardından yemin eden acemi erlerin ardından, ilkokul 2'inci sınıf öğrencileri de görevlilerin asker andına eşlik ederek yemin etti.

Tem teçhizatlı komandoların da katılımı ile tören geçişi yapıldı.

Daha sonra aileler, çocuklarıyla bir araya gelerek özlem giderdi.

Bazı asker aileleri kavuşma sırasında sevinç gözyaşı döktü.