Manisa'da Eğitim Yatırımları Değerlendirildi

Manisa'da 2018 yılı eğitim yatırımları değerlendirme toplantısı Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer başkanlığında yapıldı.

Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Vali Mustafa Hakan Güvençer'in yanı sıra Manisa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanı olan Vali Yardımcısı Ünal Çakıcı, İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin, İl Milli Eğitim Müdürlüğü yatırımlardan sorumlu Şube Müdürü Muhammet Çetin, Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı Günay Özcan ve ilgili kurumların teknik personeli katıldı. Toplantıda Milli Eğitim Müdürlüğü yatırım programında olan toplam 57 eğitim yatırımının mevcut durumları görüşüldü. Vali Mustafa Hakan Güvençer Manisa merkez ve bağlı ilçelerde yapımı tamamlanan 3, yapımı devam eden 29, ihale aşamasında olan 22 ve proje aşamasında olan 5 eğitim yatırımı ile ilgili yetkililerden bilgi aldı. Halen inşaat çalışmaları devam eden eğitim yatırımlarının planlandığı şekilde yetiştirilmesi için ilgili kurumların koordineli bir şekilde çalışmalarını isteyen Vali Güvençer, yürütülen projelerin eksiksiz bir şekilde tamamlanması konusunda ilgili kurumlara talimat verdi. Vali Güvençer, eğitim kurumlarında yapılan tadilat ve onarım işlemleri ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığının gönderdiği ödenekler kapsamında çalışmaların sene başında yapılan planlama doğrultusunda okullar eğitim öğretime başlamadan ve eğitim öğretimi aksatmayacak şekilde bitirilmesi hususunda azami gayret gösterilmesini istedi. - MANİSA