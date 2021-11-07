Manisa'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı
AA / Ali Yıldırım - Haberler | Güncel
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde saman balyası yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde saman balyası yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Alaşehir-Kiraz yolu üzeri Delemenler mevkiinde Fuat Demir (30) idaresindeki 63 L 0408 plakalı tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.
Sağlık ekiplerince Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Demir'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etrafa saçılan samanları temizlemek için çalışma başlatıldı.