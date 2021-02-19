Manisa'da dereye devrilen otomobilin sürücüsü öldü
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Manisa'da dereye devrilen otomobilin sürücüsü öldü

19.02.2021 18:39 | Son Güncelleme: 19.02.2021 18:42
Manisa'da dereye devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Manisa'nın Akhisar ilçesinde dereye devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde dereye devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Uğur Şen (38) yönetimindeki 35 KA 8464 plakalı otomobil, Kayalıoğlu Mahallesi girişinde dereye devrildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine sevk edilen sürücü, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haluk Satır

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