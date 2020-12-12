Boya varilinin patlaması sonucu 1 işçi yaralandı
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Boya varilinin patlaması sonucu 1 işçi yaralandı

12.12.2020 16:09 | Son Güncelleme: 12.12.2020 16:15

Manisa'nın Soma ilçesinde bir iş yerinde yapılan kaynak sırasında boya varilinin patlaması sonucu bir işçi yaralandı.

Manisa'nın Soma ilçesinde bir iş yerinde yapılan kaynak sırasında boya varilinin patlaması sonucu bir işçi yaralandı.

Soma Sanayi Sitesi'nde metal üretimi yapan bir iş yerinde işçi olarak çalışan Tamer Öncü (46), kaynak yaptığı sırada üzerine çıktığı boya varili patladı.

Patlama sesi nedeniyle olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ayaklarından yaralanan Öncü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Soma Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Boya varilinin patlaması sonucu 1 işçi yaralandı
Boya varilinin patlaması sonucu 1 işçi yaralandı
Boya varilinin patlaması sonucu 1 işçi yaralandı
Boya varilinin patlaması sonucu 1 işçi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Murat Kaygusuzer

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