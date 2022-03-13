Manisa'da bayıra yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı - Haberler

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Manisa'da bayıra yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı

AA - Ali Yıldırım - Güncel
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Manisa'da bayıra yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yoldan çıkıp bayıra yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

ALAŞEHİR, MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yoldan çıkıp bayıra yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karadağ Mahallesi'nde M.A. (38) yönetimindeki 64 DS 980 plakalı otomobil yoldan çıkıp bayıra yuvarlandı.

Bir ağaca çarparak durabilen otomobildeki sürücü M.A. ile yolcu olarak bulunan A.E. (33) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

M.A'nın sağlık durumunun iyi olduğu, yolcu konumunda bulunan A.E'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

AA / Ali Yıldırım - Güncel

Otomobil, Alaşehir, Karadağ, Manisa, Güncel, Haberler

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