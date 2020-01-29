Manisa'da artçılar sürüyor, vatandaşlar tedirgin (4)
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Manisa'da artçılar sürüyor, vatandaşlar tedirgin (4)

BELEDİYEDEN DESTEKManisa'nın Akhisar ilçesinde, dün meydana gelen 4.8, 4.1 ve 4.7 büyüklüğündeki depremler, halkı korkuttu.

29.01.2020 16:54 | Son Güncelleme: 29.01.2020 16:55
Manisa'da artçılar sürüyor, vatandaşlar tedirgin (4)

BELEDİYEDEN DESTEK

'nın ilçesinde, dün meydana gelen 4.8, 4.1 ve 4.7 büyüklüğündeki depremler, halkı korkuttu. Evlerinde durmak istemeyenlere belediye ekipleri yardımcı oluyor. Akhisar'ın Mahallesindeki Mehmet Emin Ay, 8 kişilik ailesiyle başka bir yerde kalmak isteyince, Belediye Başkanı 'nın talimatıyla harekete geçildi. Başkan Dutlulu'nun makam aracıyla Ay ailesi, Akhisar'da Farabi Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi. Başkan Dutlulu, "Şehrimizde yaşanan depremlerin ardından belediyemizin tüm birimlerini halkımızın ihtiyaçları doğrultusunda seferber ettik. Dün akşam yaşanan depremin ardından Çanakçı köyünden merkeze gelmek isteyen vatandaşlarımız için makam aracımızı kendilerine tahsis ettik. Herkese geçmiş olsun diyorum. Akhisar Belediyesi olarak halkımızın hizmetindeyiz. Allah daha büyük afetlerden ülkemizi korusun" dedi.

Barış GEZİCİ/AKHİSAR (Manisa),


Kaynak: DHA
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