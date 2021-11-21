Manisa'da apartman dairesinde yangın: 1'i ağır 6 yaralı - Haberler
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Manisa'da apartman dairesinde yangın: 1'i ağır 6 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Manisa'da apartman dairesinde yangın: 1'i ağır 6 yaralı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında 1'i ağır 6 kişi yaralanırken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında 1'i ağır 6 kişi yaralanırken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Turgutlu ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. 3 katlı apartmanın ikinci katında çıkan yangın kısa sürede tüm evi sardı. Bölgeye Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ile 112 Acil Servis ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler kısa sürede yangına müdahale ederken, evde bulunan Erdal Ege Ç. (3), Tuğçe Nur Ç. (25), Kuzey Ç. (4), Gökhan Ç. (26), Abdil T. (70), Raziye T. (68) dumandan etkilendi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Durumunun ağır olduğu öğrenilen Abdil T. ise Turgutlu Devlet Hastanesi'nden Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine sevk edildi. Yangının çıktığı daire kullanılamaz hale gelirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Manisa'da apartman dairesinde yangın: 1'i ağır 6 yaralı

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