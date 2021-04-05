Son dakika haberi... Manisa'da 4 gencin ölümüne ilişkin sosyal medyada çıkan haberlere aileden tepki

Son dakika haberi: Manisa'da 4 gencin ölümüne ilişkin sosyal medyada çıkan haberlere aileden tepkiMANİSA'nın Ahmetli ilçesinde, 4 gencin ölümüne ilişkin metamfetamin kullanarak intihar ettikleri yönünde sosyal medyada yer alan haberlere, olayda yaşamını yitiren Ümit Zangal'ın ailesi tepki gösterdi.

Manisa'da 4 gencin ölümüne ilişkin sosyal medyada çıkan haberlere aileden tepki

MANİSA'nın Ahmetli ilçesinde, 4 gencin ölümüne ilişkin metamfetamin kullanarak intihar ettikleri yönünde sosyal medyada yer alan haberlere, olayda yaşamını yitiren Ümit Zangal'ın ailesi tepki gösterdi. Aile, adli tıp sonuçlarının çıkmadığını ve haberlerin asılsız olduğu bildirdi.

Ahmetli'nin Kestelli Mahallesi Bintepeler Akçeşme mevkisinde, 31 Ocak pazar günü saat 17.00 sıralarında peş peşe gelen silah seslerini duyan vatandaşlar, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, park halindeki otomobilin yanında 4 gencin yan yana cansız bedenlerini buldu. Yapılan incelemede ölen kişilerin liseden arkadaş olan Muharrem Zengin (22), kuaför Neşet Dalgın (24), elektronik eşya tamircisi Serkan Zangal (23) ve kuzeni Ümit Zangal olduğu belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemede Ümit Zangal'ın boynunun kırık olduğu, diğer 3 kişinin ise pompalı tüfekle başlarından vurularak yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olayın ardından iddiaya göre, 4 gencin metamfetamin kullanarak intihar ettiği şeklinde sosyal medyada çıkan haberlere Ümit Zangal'ın ailesi tepki gösterdi. Çıkan haberlerin asılsız olduğunu ve adli tıp sonuçlarının çıkmadığı belirten aile suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

'HABERLER ASILSIZ'

sosyal medyada yer alan haberlerin kendilerini üzdüğünü ifade eden Ümit Zangal'ın annesi Naciye Çeneli, "Oğlum Ümit ve arkadaşları henüz sonucu kesinleşmeyen bir olayda hayatlarını kaybetti. Adli tıp raporları henüz çıkmadı, kesin ölüm nedenleri belli değil, basında haberlerin çıkması üzerine biz bugün Turgutlu Adliyesine giderek, bizim davaya bakan savcı ile görüştük. Savcı adli tıp raporlarının henüz çıkmadığını söyledi. Ancak basın yayın organlarında olayın kesinleştiği, çocukların metamfetamin uyuşturucu kullanarak intihar ettikleri yazılmaktadır. Oysa savcı raporların çıkmadığını çocuklarımızın kesin ölüm raporlarının belli olmadığını söyledi. Basın yayın organlarında çıkan haberler asılsız haberlerdir. Yazılanlar gerçeği yansıtmamaktadır. Bu tür haber yapanları kınıyoruz. Bununla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunacağız." dedi.

Baba Mustafa Zangal ise "Sosyal medyada çıkan haberler asılsızdır. Asılsız olduğu için suç duyurusunda bulunacağız, daha çocukların otopsi raporları çıkmadı. Dosya kapatılmadı hala soruşturma devam ediyor. Soruşturma seyrinin aksamaması için bu tür asılsız haberlerin yayınlanmasını doğru bulmuyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı