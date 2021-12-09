Manisa'da 3 kilo 357 gram esrar ile 73 kök kenevir ele geçirildi - Haberler
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Manisa'da 3 kilo 357 gram esrar ile 73 kök kenevir ele geçirildi

Manisa'da 3 kilo 357 gram esrar ile 73 kök kenevir ele geçirildi
AA / Kamil Tekmen - Haberler | Güncel

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarmanın drone ve narkotik köpek destekli aramasında, 3 kilo 357 gram esrar ile 73 kök kenevir ele geçirildi.

MANİSA (AA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarmanın drone ve narkotik köpek destekli aramasında, 3 kilo 357 gram esrar ile 73 kök kenevir ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Manisa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık Şube Müdürlüğü, Narkotik Köpek Timi ve Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı kırsal Gökeyüp Mahallesi'nde uyuşturucu madde üretimi ve ticareti yapıldığı yönünde istihbarat aldı.

Ekipler, H.T. (34) isimli kişinin ikametinde ve eklentilerinde drone ve narkotik köpeği desteği ile arama yaptı.

Aramada 3 kilo 657 gram esrar ile evin bahçesindeki serada 73 kök kenevir ile 2 adet av tüfeği ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, şüpheli H.T'nin yakalanması için çalışma başlattı.

AA / Kamil Tekmen - Son Dakika Haberleri

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