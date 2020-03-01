Manisa'da 2 kişi başkasının yerine sınava girerken yakalandı
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Manisa'da 2 kişi başkasının yerine sınava girerken yakalandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde başkasının yerine ehliyet sınavına giren 2 kişi gözaltına alındı.

01.03.2020 10:04 | Son Güncelleme: 01.03.2020 10:04
Manisa'da 2 kişi başkasının yerine sınava girerken yakalandı

'nın ilçesinde başkasının yerine ehliyet sınavına giren 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Manisa Lisesindeki ehliyet sınavındaki kontrolde, M.E. (20) ile R.K'nin (47) başkasının yerine sınava girdikleri tespit edildi.

Gözaltına alınan M.E. ve R.K, Manisa İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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