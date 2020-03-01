Manisa'da 2 kişi başkasının yerine sınava girerken yakalandı
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde başkasının yerine ehliyet sınavına giren 2 kişi gözaltına alındı.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde başkasının yerine ehliyet sınavına giren 2 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Manisa Lisesindeki ehliyet sınavındaki kontrolde, M.E. (20) ile R.K'nin (47) başkasının yerine sınava girdikleri tespit edildi.
Gözaltına alınan M.E. ve R.K, Manisa İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: AA