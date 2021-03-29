Manisa'da 12 yaşındaki çocuğun kullandığı motosikletin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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Manisa'da 12 yaşındaki çocuğun kullandığı motosikletin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı / Haluk Satır - Haberler | Güncel
Manisa'da 12 yaşındaki çocuğun kullandığı motosikletin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu ikisi çocuk 3 kişi yaralandı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu ikisi çocuk 3 kişi yaralandı.

Karaağaçlı Mahallesi yolunda seyir halinde bulunan A.N. (54) yönetimindeki plakasız motosiklet, 12 yaşındaki A.S.Ç'nin kullandığı plakasız motosiklete arkadan çarptı.

Kazada yaralanan sürücüler ile A.N'nin kullandığı motosikletteki F.N. (17), ambulanslarla Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haluk Satır

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