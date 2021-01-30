10 dairenin su sayacı çalındı
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10 dairenin su sayacı çalındı

30.01.2021 02:01 | Son Güncelleme: 30.01.2021 02:21

Manisa'nın Turgutlu ilçesinden iki apartmandaki 10 dairenin su sayacı çalındı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinden iki apartmandaki 10 dairenin su sayacı çalındı.

Selvilitepe Mahallesi'nde sularının akmadığını ve su sayaçlarının çalındığını fark eden apartman sakinleri, durumu polise bildirdi.

Polis, su sayaçlarını çalan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Apartman sakinlerinden Zülfikar Gözegir, AA muhabirine, evlerinde suların akmadığını gördüklerinde su kesintisi yaşandığını düşündüklerini belirterek "Sular gelir diyerek birkaç saat bekledik. Daha sonra su saatlerini kontrol ettiğimizde kendi dairemle birlikte su saatlerinin olmadığını gördüm. Durumu Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresine bildirdik. Onlar da su kesintisi ya da kendilerinin su saatleriyle ilgili bir çalışmalarının olmadığını, bir hırsızlık olayı olabileceğini söylediler. Biz de durumu polis ekiplerine bildirdik." dedi.

10 dairenin su sayacı çalındı
10 dairenin su sayacı çalındı
10 dairenin su sayacı çalındı
10 dairenin su sayacı çalındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haluk Satır

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