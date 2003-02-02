Manisa Büyükşehir Belediyespor-Kemerspor 2003: 2-2





STAT: Mümin Özkasap



HAKEMLER: Burak Olcar (xx), Mehmet Akıncık (xx), Harun Pekyürek (xx)



MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Ersel (xx)- Mehmet Yılmaz (x), Ufukhan (xxx), Mehmet Kuruoğlu (x), Erhan (xx), Abdurrahman (x) (Dk. 17 Kürşat xx), Umut (x), Kaan (x) (Dk. 46 Olcay x), Alper (x) (Dk. 62 İsmail (xxx), Berkin (xx), Ali (xx)



KEMERSPOR 2003: Ahmet (xx)- Akın (xx), Birkan (xxx), Abdurrahman (xx), Abdulsamet (xx), Lokman (xx) (Dk. 78 Muhammet xx), İbrahim (xx) (Dk. 68 Doğukan xxx), Mümin (xxx), Sevcan (xxx), Deniz (xxx) (Dk. 89 Fikret), Atakan (xx)



GOLLER: Dk.27 Deniz, Dk.58 Sevcan (Kemerspor 2003), Dk.64 Kürşat, Dk.90+2 Ufukhan (Manisa Büyükşehir Belediyespor)



SARI KARTLAR: Mehmet Yılmaz, Umut (Manisa Büyükşehir Belediyespor), Ahmet, Lokman, İbrahim, Atakan, Akın, Birkan (Kemerspor 2003)



ÜÇÜNCÜ Lig 1'inci Grup'ta ilk hafta maçında Yomraspor ile golsüz berabere kalan Manisa Büyükşehir Belediyespor, konuk ettiği Kemerspor 2003 karşısında son dakikada yenilgiden kurtuldu: 2-2.



27'inci dakikada konuk Kemerspor 2003 öne geçti. Ceza alanın sol dışında topla buluşan Deniz sert bir vuruşla fileleri sarstı: 0-1.



58'inci dakikada Kemerspor 2003'ün atağında Birkan'ın soldan ortasında ön direkte topla buluşan Sevcan şutunu çekti: 0-2.



64'üncü dakikada ceza sahası yanının gerisinden kullanılan frikik atışında Kürşat topu ağlara gönderdi: 1-2.



90+2'de İsmail soldan ortaladı, Ufukhan kafayı vurdu: 2-2.



- Manisa