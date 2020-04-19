MANİSA Belediye işçilerine davullu zurnalı sürpriz
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Soma Belediyesi, Soma, Güncel

MANİSA Belediye işçilerine davullu zurnalı sürpriz

Belediye işçilerine davullu zurnalı sürprizMANİSA'nın Soma İlçesinde, Soma Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı işçilere, mahalle sakinleri davullu zurnalı sürpriz yaptı.

19.04.2020 21:44 | Son Güncelleme: 19.04.2020 21:46
MANİSA Belediye işçilerine davullu zurnalı sürpriz

Belediye işçilerine davullu zurnalı sürpriz

MANİSA'nın Soma İlçesinde, Soma Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı işçilere, mahalle sakinleri davullu zurnalı sürpriz yaptı.

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında gece gündüz cadde ve sokakları yıkayan ve çöpleri toplayan belediye işçilerine, Tavşanlı Caddesindeki vatandaşlar tarafından davullu zurnayla sürpriz yapıldı. İşçiler çalıştığı sırada müzisyenlerin davul zurna çalmasıyla temizliğe ara verildi. İşçiler hem oynarken hem de temizlik yaptı. Sokağa çıkma yasağının olması nedeniyle mahalle sakinleri de işçilere balkonlardan alkışlarla eşlik etti. Gönüllerince eğlenen işçiler müzisyenlere teşekkür ettikten sonra işlerine geri döndü.

MANİSA Belediye işçilerine davullu zurnalı sürpriz

Kaynak: DHA

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