Manisa Barosu'ndan Başkan Ergün'e ziyaret

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Barosu Başkanı Ümit Rona, Başkan Yardımcısı Menekşe Uztutan ve Genel Sekreter Tolga Uçarsu'yu makamında ağırladı. Manisa Barosu Başkanı Ümit Rona, ziyarette bulunmak için geç kaldıklarını zor bir seçim sürecinden çıktıklarını aynı zamanda Pandemi dolayısıyla ziyaretin bu zamana gerçekleştiğini söyledi. Rona, "Hem süremiz çok kısıtlıydı hem de adli tatil süreci vardı. Hem Valimiz Yaşar Karadeniz'e hem de sizi ziyarete ancak fırsat bulabildik. Sayın valimiz ve mülki amirlerimizle birlikte şehrimizde bir büyüğümüzsünüz. Manisa Barosu olarak hem Büyükşehir Belediye Başkanlığını hem de nezdinizde sizin varlığınızı önemsiyoruz. Manisa'ya katkı sunacak kurum ve kuruluşlara önem verdiğinizi biliyoruz. Manisa Barosu olarak hem sayın valimizin hem de büyükşehir belediyemizin olumlu yaklaşımları bizim için önemli. Gerek işbirliği olacak gerek başka çalışmalarımız olacak, onlara da sizler gibi büyüklerimizin destek vermesi bizim için önemli. Bu anlamda teşekkür ederiz. Yeni binada da hizmete başladınız. Manisa'ya yakışır bir bina olmuş. Vizyonu da yansıdır bir şekilde, Manisa'ya hakim durumda. Hayırlısı olsun" diye konuştu. Başkan Ergün ise yapılan ziyaretten memnuniyetini ifade ederken, "Hayırlı uğurlu olsun, Allah utandırmasın, başarılar diliyorum. Bu makamlar hepimiz için gelip geçici. En önemlisi kurumlar arasında istişareyi devam ettirebilmek. Vatandaşa hizmeti en iyi şekilde ulaştırmak. Bunun çabası içindeyiz" dedi.

Karşılıklı Hediyeler Verildi

Ziyarette Manisa Barosu Başkanı Ümit Rona, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e çiçek takdim ederken, Başkan Cengiz Ergün ise Manisa Barosu Başkanı Ümit Rona'ya, Manisa Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla hazırlanan 'Yüzüncü Yılında Milli Mücadele Döneminde Manisa' isimli 4 ciltlik kitap serisini armağan etti.

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