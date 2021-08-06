Manisa Akhisar hava durumu! 15 günlük hava durumu! İstanbul hava durumu! Hafta sonu yağmur var mı?

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TÜRKİYE GENELİ HAVA DURUMU

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Artvin ve Hakkari çevreleri ile Samsun'un doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık...

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 37

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 37

İzmir: Az bulutlu ve açık 38

Adana: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 37

Antalya: Az bulutlu ve açık, doğusunun iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 38

Samsun: Parçalı bulutlu 32

Trabzon: Parçalı bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Erzurum: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 41

SICAKLIKLAR DÜŞECEK Mİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından daha önce açıklanan hava sıcaklıkları İstanbul'da etkisini göstermeye başladı. Sıcaklık rekorunun kırıldığı Eyüpsultan'da hava sıcaklığı 39 dereye ulaştı. Türkiye günlerden bu yana orman yangınlarıyla mücadele ederken, yangının söndüğü noktalardan gelen iyi haberler de biraz olsun yüreklere su serpti. Ancak yangın devam eden noktalarda mücadele devam ediyor. Ormanlara girişin yasaklandığı İstanbul'da da daha önce beklenen hava sıcaklıkları, şehirde etkili olmaya başladı.

İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul şehrinde 5 Ağustos 2021 Perşembe günü hava Parçalı Bulutlu, sıcaklık ise 36 dereceyi gösteriyor. 6 Ağustos 2021 Cuma günü ise havanın Bulutlu, ve sıcaklığın 36 derece olacağı tahmin edilmekte. 7 Ağustos 2021 Cumartesi günü hava Sağanak Yağmurlu, sıcaklık ise 30 dereceyi gösterecek. 8 Ağustos 2021 Pazar günü için havanın Parçalı Bulutlu olması bekleniyor, sıcaklık da 31 dereceyi bulacak. 9 Ağustos 2021 Pazartesi günü için havanın Güneşli olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 32 dereceyi gösterecek.

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