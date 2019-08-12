MANİSA 17 YILDIR ŞEHİT MEZARLIKLARININ GÖNÜLLÜ TEMİZLİKÇİSİ

12.08.2019 11:35

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yaşayan Güneydoğu gazisi Adnan Kaya, 2001 yılında şehit olan arkadaşı Üsteğmen Okan Divrik'i rüyasında görmesinin ardından başta arkadaşının mezarı olmak üzere Manisa'daki tüm şehitlerin mezarlarını 17 yıldır gönüllü olarak temizliyor.

Evli ve iki çocuk babası 46 yaşındaki Adnan Kaya, 1994 yılında jandarma er olarak vatani görevini yaptığı Bitlis'in kırsal Kalametepe Mevkisi'nde PKK'lı teröristler tarafından pusuya düşürülerek vuruldu. Sol kulağının altından giren mermi çene bölümüne saplanan Kaya, yaralandı. Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından 'Gazilik' ünvanı alan Kaya, memleketi olan Manisa'ya döndü. Manisa'da yaşamını sürdüren Kaya, 2001 yılında Kayseri'de Erkilet 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üst Komutanlığı'ndan eğitim uçuşu için havalanan askeri nakliye uçağının düşmesi sonucu şehit olan arkadaşı Üsteğmen Okan Divrik'in cenaze törenine katıldı. Gazi Kaya, 6 ay sonra da Şehit Üsteğmen Divrik'i rüyasında gördüğünü belirterek, Şehidimiz Okan Divrik'in şehit cenaze törenine katıldım, 6 ay sonra rüyamda gördüm. Rüyamda kendisiyle biraz sohbet etmiştik. O rüyadan etkilenip, ertesi gün Şehit Divrik'in mezarına giderek dua ettim ve orada bulunan şehit mezarlıklarını temizledim. O günden bu yana geçen 17 yıldır da gönülü olarak onun ve diğer şehitlerimizin mezarlarını temizlemeye devam ediyorum. Rabbim tüm şehitlerimizin mekanlarını cennet eylesin dedi.

Manisa Valiliği'nin görevlendirdiği temizlikçilere de yardım eden Kaya, sık sık şehitliğe gelip, burada bulunan ağaçları sulayıp mezarları sürüpüyor, mezarların üzerindeki otları temizliyor, suluklara kuşlar için su koyuyor.

Aynı zamanda Yeni Oluşum Manisa Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği'nin başkanlık görevini de sürdüren Kaya, dini ve resmi bayramlar öncesinde de şehit mezarlarının temizliklerini yaptığını kaydetti.

Kaynak: DHA