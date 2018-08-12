Manisa 1100 Metre Yükseklikte Drone ile Evlenme Teklifi Hd

Manisa'da, sağlık memuru İbrahim Kandemir (32), kız arkadaşı bankacı Özge Şenel'e (22) doğum gününde sürpriz yaparak, Spil Milli Parkı'nın 1110 metre rakımındaki seyir tepesinde drone ile evlenme teklif etti.Fotoğraf ve video çekimlerinde günümüzde popüler olmaya başlayan drone bu sefer evlenme teklifi için kullanıldı. Manisa Devlet Hastanesi'nde görev yapan sağlık memuru İbrahim Kandemir, 2 yıldır kız arkadaşı olan bankacı Özge Şenel'e doğum gününde, iş arkadaşların da yardımıyla, Spil Milli Parkı'nın 1110 rakımlı seyir terasında, sürpriz evlenme teklifi yaptı.

Seyir Tepesi'ne doğum günü kutlamak için gelen Şenel ilk şaşkınlığını yol kenarındaki ağaçlara yerleştirilen İbrahim Kandemir ile birlikte fotoğraflarını görünce yaşadı. Burada kurulan özel bir masada erkek arkadaşı İbrahim Kandemir'in doğum günün kutlamasını bekleyen Şenel, kendisine uzatılan kalp şeklindeki hediye paketinin içinde Benimle her gün yeniden doğmaya var mısın yazısı ile karşılaşınca şaşkınlık ve heyecanı daha da arttı. Bu sırada arkadaşlarının drone ile yanlarına indirdiği yüzüğü ipini keserek alan Kandemir, kız arkadaşının önünde diz çöküp, Benimle evlenir misin dedi. Doğum gününü kutlamayı beklerken sürpriz bir şekilde evlenme telifi ile karşılaşan Şenel duygulanıp, sevinç gözyaşı döktü. Şenel, teklifi 'Evet' diyerek kabul etti. Kandemir, bunun üzerine elindeki tektaş yüzüğü arkadaşlarının alkışları arasında Şenel'in parmağına taktı.

Kandemir, 2 yıldır birlikte olduğu Şenel'e yıllar boyu hatırlayacağı evlenme teklifi yapmak istediğini belirterek, Arkadaşlarımın yardımıyla hazırladığım bir organizasyonla ve drone eşliğinde kendisine evlenme teklif ettim dedi.