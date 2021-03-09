Mangal yasak mı? Piknik yasak mı? Mangal ve piknik yapmak serbest mi?
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Mangal yasak mı? Piknik yasak mı? Mangal ve piknik yapmak serbest mi?

09.03.2021 14:46 | Son Güncelleme: 09.03.2021 14:50
Mangal yasak mı? Piknik yasak mı? Mangal ve piknik yapmak serbest mi?

Mangal yasak mı? Piknik yapmak ve mangal yapmak yasak mı? Yerinde normalleşme kararlarıyla birlikte özellikle sevdikleriyle mesire alanlarında piknik yapmak isteyenler bu soruların cevabını merak edip araştırıyor. Peki, mangal yakmak yasak mı? Piknik yapmak, ateş ve mangal yakılması serbest mi?

Hafta sonu yasaklarının risk durumuna göre cumartesi ya da her iki günde de kaldırılmasıyla birlikte gözler, piknik ve mangal yasağına çevrildi. Peki, mangal yapma yasağı kalktı mı? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

PİKNİK YAPMAK YASAK MI?

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle park, bahçe, piknik alanları, mesire yerleri, plajlar 1 Haziran'dan itibaren kullanılabiliyor.

Genelgede, yapılan değerlendirme sonucunda, 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak kararlar şöyle sıralandı:

Kısıtlanan halka açık alan olan park ve bahçe ile rekreasyon ve piknik alanları, mesire ve ören yerleri ile sahil bantlarında (plajlar) piknik, spor, yürüyüş, gezi, balık tutma faaliyetlerine (yerleşim yeri içi park/bahçelerde mangal yapmak hariç olmak üzere) belirlenen kurallar ve mesafe şartlarına uyularak 1 Haziran 2020'den itibaren başlanacak.

Mangal yakma kısıtlamasının ne zaman sona ereceği henüz bilinmiyor. Konuya dair ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.

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