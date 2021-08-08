Mandıra Filozofu ne zaman, saat kaçta? Mandıra Filozofu konusu ne, oyuncuları kimler? Mandıra Filozofu başrollerinde kimler var?
İzleyenleri ekrana bağlayan Mandıra Filozofu filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Mandıra Filozofu filmini izleyecek olanların merak ettiği Mandıra Filozofu konusu nedir, Mandıra Filozofu oyuncuları kimler ve Mandıra Filozofu özeti gibi konuları inceliyoruz. Mandıra Filozofu ne zaman, saat kaçta? Mandıra Filozofu konusu ne, oyuncuları kimler? Mandıra Filozofu başrollerinde kimler var?
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MANDIRA FİLOZOFU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Mandıra Filozofu bugün saat 20:00 'da Kanal D ekranlarında yayınlanacak.
MANDIRA FİLOZOFU FİLMİ KONUSU NEDİR?
Mustafa Ali'nin içinde yaşadığı dünya düzenine karşı koyduğu tavır, onu Muğla'nın Çökertme köyünün yakınlarında, ıssız bir kulübede yaşamaya kadar götürür. Felsefe bölümü mezunu olan Mustafa Ali burada doğayla iç içe, modern hayatın getirisi olan her şeyden uzak bir yaşam sürer ve zamanının tamamına yakınını kitap okuyarak geçirir. Çalışmaya ise kesinkes karşıdır. Cavit ise kurnaz ve çalışkan bir işadamıdır ve yeni projesi için Çökertme köyüne gelir. Amacı Mustafa Ali'nin sahip olduğu araziyi satın alıp yerine kazanç getirecek bir butik otel yaptırmaktır. Ne var ki İstanbul'dan gelen bu beklenmedik konuğun hayatı Mustafa Ali ile tanıştıktan sonra eskisi gibi olmayacaktır.
MANDIRA FİLOZOFU OYUNCU KADROSU
Müfit Can Saçıntı - Mustafa Ali
Rasim Öztekin - Cavit
Ayda Aksel - Güliz
Eser Eyüboğlu - Şükrü
Begüm Öner - Gülşah
Ahu Sungur - Selin
Hakan Bulut - Halil İbrahim
Kemal Kuruçay - Emlakçı Basri
Gülnihal Demir - Gülfidan
Merve Dizdar - Sekreter
İlter Kanat - Giovanni
Halil Bozkurt - Gülşah'ın Babası
İlyas İlbey - Eşekli Adam