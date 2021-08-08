Mandıra Filozofu ne zaman, saat kaçta? Mandıra Filozofu konusu ne, oyuncuları kimler? Mandıra Filozofu başrollerinde kimler var?

İzleyenleri ekrana bağlayan Mandıra Filozofu filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Mandıra Filozofu filmini izleyecek olanların merak ettiği Mandıra Filozofu konusu nedir, Mandıra Filozofu oyuncuları kimler ve Mandıra Filozofu özeti gibi konuları inceliyoruz. Mandıra Filozofu ne zaman, saat kaçta? Mandıra Filozofu konusu ne, oyuncuları kimler? Mandıra Filozofu başrollerinde kimler var?

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Mandıra Filozofu filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Mandıra Filozofu konusu, özeti ve Mandıra Filozofu oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Mandıra Filozofu ne zaman, saat kaçta? Mandıra Filozofu konusu ne, oyuncuları kimler? Mandıra Filozofu başrollerinde kimler var? Detaylar haberimizde...

MANDIRA FİLOZOFU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Mandıra Filozofu bugün saat 20:00 'da Kanal D ekranlarında yayınlanacak.

MANDIRA FİLOZOFU FİLMİ KONUSU NEDİR?

Mustafa Ali'nin içinde yaşadığı dünya düzenine karşı koyduğu tavır, onu Muğla'nın Çökertme köyünün yakınlarında, ıssız bir kulübede yaşamaya kadar götürür. Felsefe bölümü mezunu olan Mustafa Ali burada doğayla iç içe, modern hayatın getirisi olan her şeyden uzak bir yaşam sürer ve zamanının tamamına yakınını kitap okuyarak geçirir. Çalışmaya ise kesinkes karşıdır. Cavit ise kurnaz ve çalışkan bir işadamıdır ve yeni projesi için Çökertme köyüne gelir. Amacı Mustafa Ali'nin sahip olduğu araziyi satın alıp yerine kazanç getirecek bir butik otel yaptırmaktır. Ne var ki İstanbul'dan gelen bu beklenmedik konuğun hayatı Mustafa Ali ile tanıştıktan sonra eskisi gibi olmayacaktır.

MANDIRA FİLOZOFU OYUNCU KADROSU

Müfit Can Saçıntı - Mustafa Ali

Rasim Öztekin - Cavit

Ayda Aksel - Güliz

Eser Eyüboğlu - Şükrü

Begüm Öner - Gülşah

Ahu Sungur - Selin

Hakan Bulut - Halil İbrahim

Kemal Kuruçay - Emlakçı Basri

Gülnihal Demir - Gülfidan

Merve Dizdar - Sekreter

İlter Kanat - Giovanni

Halil Bozkurt - Gülşah'ın Babası

İlyas İlbey - Eşekli Adam