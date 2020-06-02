Manda yetiştiricisi, mandalarına klasik müzik dinleterek süt verimliliğini artırdı
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Manda yetiştiricisi, mandalarına klasik müzik dinleterek süt verimliliğini artırdı

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde manda çiftliği bulunan Tahsin Altun, ineklere göre daha yabani olan mandaları klasik müzikle sakinleştirerek, süt verimlerini arttırdığını söyledi.

02.06.2020 08:35 | Son Güncelleme: 02.06.2020 09:05

Gölyaka ilçesi Gölormanı köyünde manda besi çiftliği sahibi Tahsin Altun, mandaları sakinleştirmek için birçok yol denemesine rağmen en çok verimi, sağım sırasında klasik müzik çalarak elde etti.

İNEKLERE GÖRE DAHA YABANİ

İnek gibi hayvanlara göre daha yabani olan, ayrıca ahırlarda beslenmeyi sevmeyen mandalara son 4 aydır klasik müzik dinleten Tahsin Altun, onların sakinleşmesi ile birlikte süt veriminin de arttığını gördü.

"DOĞAL ORTAMLARDA BESLENMEYİ ÇOK SEVİYORLAR"

Sabah erken saatlerde sağılan mandalar daha sonra sulak alanlara salınarak otlamaları sağlanıyor. Mandalar çiftliğe geri döndüklerinde ise klasik müzikle karşılanıyor. Çiftlik sahibi Tahsin Altun, "Bunlar doğal ortamında beslenmeyi daha çok seviyorlar. Sulak alanlarda ve dışarıda beslenmeleri gerekiyor. İneklerden farkları budur. Bir de bunları sağmak ineklere göre daha zordur.

Manda yetiştiricisi, mandalarına klasik müzik dinleterek süt verimliliğini artırdı

"4 LİTRE SÜT ALIRKEN 5 LİTREYE ÇIKMAYA BAŞLADI"

Çünkü daha vahşi hayvanlar. Klasik müzik dinletmeye başladığımızda süt veriminde artış gördük. Günlük ortalama bir mandadan 4 litre süt alırken, bu 5 litreye çıkmaya başladı. Diğer yandan yabani hayvanı modern yerde sağmak çok zordur. Klasik müzikle birlikte sakinleşmelerini de sağladık. Bu hayvanların sevgiden insanlardan çok daha fazla anladıkları kesin. Onlara bağırıp sert davranırsanız sütü 1 litre düşer. Ama sevip okşar ve ilgi gösterirseniz sütü artar" dedi.

Manda yetiştiricisi, mandalarına klasik müzik dinleterek süt verimliliğini artırdı
Manda yetiştiricisi, mandalarına klasik müzik dinleterek süt verimliliğini artırdı

Kaynak: DHA

Manşet

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