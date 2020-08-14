Manda sütünden ürettiği dondurmayla müşterilerine yetişemiyor
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Manda sütünden ürettiği dondurmayla müşterilerine yetişemiyor

Mikroklima iklimi sebebiyle yazların sıcak geçtiği Iğdır'da bir esnafın manda sütünden ürettiği dondurma, yazın sıcağında serinlemek isteyen tüketicilerden yoğun talep görüyor.

14.08.2020 11:44 | Son Güncelleme: 14.08.2020 11:53

Mikroklima iklimi sebebiyle yazların sıcak geçtiği Iğdır'da bir esnafın manda sütünden ürettiği dondurma, yazın sıcağında serinlemek isteyen tüketicilerden yoğun talep görüyor.

Kentin Evren Paşa Caddesi'ndeki dükkanında dondurmacılık yapan Nurettin Altay, 1985 yılından beri inek ve keçi sütüyle imal ettiği dondurmalarına manda sütünden yapılan dondurma çeşitlerini de ekledi.

Genellikle yoğurt, kaymak ve tereyağı yapımında kullanılan manda sütünden üretilen dondurma yazları sıcak geçen kentte üne kavuşarak, kısa zamanda yoğun talep görmeye başladı.

Zaman zaman hava sıcaklığının 40 dereceye ulaştığı Iğdır'ın yanı sıra çevre illerden de yoğun talep gören manda sütü dondurması, özellikle yazın yörede vatandaşların beğenisini topluyor.

Altay, dükkanında ürettiği dondurmaları bir yandan şehir içi ve kent dışından sipariş veren tüketicilere ulaştırmaya diğer yandan da iş yerine gelen müşterilerine sunmaya çalışıyor.

Dondurmacı Nurettin Altay, AA muhabirine, 35 yıldır Iğdır'da dondurma ürettiğini ancak en fazla ilginin manda dondurmasına gösterildiğini söyledi.

Bu mesleği gençliğinde İstanbul'da çalışırken öğrendiğini belirten Altay, "1985 yılında memleketime gelerek bir otelin altında boş dükkanda 'kral dondurma' adıyla dondurma üretmeye başladım. Dondurmayı hep inek sütüyle yapıyordum, Iğdır'da manda yetiştiriciliği tekrar canlandırılınca manda sütünden dondurma yapmaya karar verdim." dedi.

Manda sütünden dondurma üretimine deneme amaçlı başladığını ve talep görünce devam ettiğini aktaran Altay, "İlk manda sütünden dondurmayı yaptım ve üretime geçtim. Tadına bakan herkes çok lezzetli olduğunu söyleyerek beğendi. Müşteri memnun olunca ben de artık sürekli çıkarmaya başladım. Manda sütü şifadır, meslektaşlarıma manda sütünden dondurma yapmalarını tavsiye ederim. Kendim ömrüm yettiği sürece bu dondurmayı üreteceğim." diye konuştu.

Manda sütü üreticisi de taleplere yetişemiyor

Iğdır'da manda üreticiliği yapan çiftçi Aytaç Ertekin de manda sütünden üretilen dondurmanın ününün artmasıyla manda sütüne de yoğun talep olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Genellikle bizden aldıkları manda sütünden kaymak, yoğurt, tereyağı ve peynir üretiyorlar. Son zamanlarda özellikle yaz aylarının gelmesiyle manda sütüne dondurmacıların yoğun talepleri oldu. Bu nedenle kaymak, yoğurt, tereyağı yapımında kullanılan manda sütüne dondurma üretimi de eklenince taleplere cevap veremiyoruz. Önümüzdeki yıllarda hayvan sayımızı daha da artırmayı planlıyoruz."

Manda sütünden ürettiği dondurmayla müşterilerine yetişemiyor

Kaynak: AA

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