Manço ailesinin acı günü! Haberi böyle duyurdular
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Manço ailesinin acı günü! Haberi böyle duyurdular

Merhum sanatçı Barış Manço'nun ağabeyi Savaş Manço vefat etti. Üzücü olayı Manço'nun oğlu Doğukan Manço, sosyal medya hesabından duyurdu

Manço ailesinin acı günü! Haberi böyle duyurdular
16.05.2020 11:15 | Son Güncelleme: 16.05.2020 11:15

1999 yılında hayata gözlerini yuman Barış Manço'nun abisi Savaş Manço, pankreas kanserine yenik düşerek hayatını kaybetti. Acı haberi şarkıcı Doğukan Manço, sosyal medya sayfasından takipçileriyle paylaştı.

PANKREAS KANSERİNE YENİK DÜŞTÜ

Sosyal medya hesabından amcasının vefat ettiğini söyleyen sanatçı Doğukan Manço, şu ifadeleri kullandı: "Babamızın ağabeyi, amcamız (Savaş Manço) Pankreas kanseri olması sonucu hakkı rahmetine kavuşmuştur"

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Kaynak: Snob Magazin

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