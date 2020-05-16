Manço ailesinin acı günü! Haberi böyle duyurdular Merhum sanatçı Barış Manço'nun ağabeyi Savaş Manço vefat etti. Üzücü olayı Manço'nun oğlu Doğukan Manço, sosyal medya hesabından duyurdu

1999 yılında hayata gözlerini yuman Barış Manço'nun abisi Savaş Manço, pankreas kanserine yenik düşerek hayatını kaybetti. Acı haberi şarkıcı Doğukan Manço, sosyal medya sayfasından takipçileriyle paylaştı.





PANKREAS KANSERİNE YENİK DÜŞTÜ





Sosyal medya hesabından amcasının vefat ettiğini söyleyen sanatçı Doğukan Manço, şu ifadeleri kullandı: "Babamızın ağabeyi, amcamız (Savaş Manço) Pankreas kanseri olması sonucu hakkı rahmetine kavuşmuştur"





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