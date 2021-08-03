TAHLİYE EDİLEN MAHALLEDE, İMAM BEKÇİLİK YAPIYOR

Manavgat'ta yangının devam ettiği nokta Kızıldağ Mahallesi tedbir amaçlı boşaltıldı.

Manavgat'ta yangının devam ettiği nokta Kızıldağ Mahallesi tedbir amaçlı boşaltıldı. Merkez, Yukarıköy, Çorak, Demirciler, Dinel ve Okumuşlar mevkilerinin boşaltıldığı mahallenin 13 yıllık imamı Hüseyin Durmaz, evlerin hem zarar görmemesi hem de olası yangını görüp ihbar etmek için bekçilik yapıyor. Yaşlılar, kadın ve çocukların akrabalarının yanına gittiğini belirten Durmaz, Erkekler ise orman yangınıyla mücadele ediyor. Ben köyü tahliye ettirdim. Köyün yolu çıkmaz sokak. Eğer yangın yola inerse komple yanardık. Şimdi duman geliyor ama müdahale de ediliyor. Köyde tek kaldım, bekçilik yapıyorum dedi.

Diğer yandan yangının mahallenin bitişiğindeki dağa sıçraması halinde Konya'ya kadar 60 kilometrelik Isparta'ya kadar ise 40 kilometrelik ormanlık alanın tehlikeye gireceği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı