Manavgat'taki büyük yangın 5'inci gününde (11)

KÖPEKLERİ EVİN ÖNÜNDEN AYRILMADIFahri Yiğitokur ve eşi Alman asıllı Andrea Hartmann Yiğitokur çiftinin, evden 300 metre uzaklıkta toprak yoldan köyün su deposuna kaçmak isterken burada yaşamını yitirdiği öğrenildi.

KÖPEKLERİ EVİN ÖNÜNDEN AYRILMADI

Fahri Yiğitokur ve eşi Alman asıllı Andrea Hartmann Yiğitokur çiftinin, evden 300 metre uzaklıkta toprak yoldan köyün su deposuna kaçmak isterken burada yaşamını yitirdiği öğrenildi. Çiftin cenazeleri, jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından cenaze aracına alınarak, morga götürüldü. Çiftin köpeklerinin ise evin önünden ayrılmadığı, patilerinde ise yanık izleri olduğu görüldü. Köpeği, Hayvanları Çaresizlik ve İlgisizlikten Koruma Derneği'nden Ece Kocaoğlu ve Ceyhun Güven'in teslim alarak, veteriner kliniğinde tedavi ettireceği, sonrasında derneğin İstanbul'daki çiftliğine götüreceği belirtildi.

OKULDA TANIŞIP EVLENDİLERAlmanya'da doğan Fahri Yiğitokur ve Andrea Hartmann Yiğitokur'un, aynı okula gittikleri sırada tanışıp arkadaşlıklarının başladığı, daha sonra evlendikleri öğrenildi. Yaklaşık 15 yıl önce Türkiye'ye gelen ve Manavgat 'ın Side Mahallesi'ne yerleşen çiftin, 5 yıl Side'de yaşadıktan sonra Kalemler Mahallesi'ndeki müstakil eve yerleştikleri belirtildi. Hem Side hem de Kalemler bölgesinde çok sevilen Yiğitokur çiftinin, çocuklarının olmadığı kaydedildi. Yiğitokur çiftinin yangının başladığı 28 Temmuz günü, alevlerin oturdukları eve yaklaştığı sırada panikle dışarı çıktıkları ve kaçmaya çalıştıkları ortaya çıktı. Evin önünde biri ATV tipi 2 motosikleti bırakan çiftin, araçlarıyla bölgeden uzaklaşmak istediği, bir süre sonra araçlarını bırakıp yaya halde gitmeye çalıştıkları öğrenildi. Öte yandan çiftin oturdukları evin kendilerine ait olmadığı kaydedildi.SIRTKÖY'DEKİ YANGIN KONTROL ALTINDA

Manavgat ilçesinde öğle saatlerine doğru ormanlık alandaki yangın ilerleyerek Sırtköy Mahallesi'ne kadar geldi. İkametlere sirayet eden yangına itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi. Karadan müdahale eden ekipler yeterli olmayınca havadan da bir uçak ve çok sayıda helikopterle alevlere su bırakıldı. Birçok binanın yangın nedeniyle hasar gördüğü dikkati çekerken, alana gelen kepçeler de zarar gören yerleşim yerlerinin yıkımına başladı. Sivil toplum kuruluşlarının gönüllüleri de ekiplerin çalışmalarına destek verdi. Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Öte yandan yangın söndürme çalışmalarında bir kepçe müdahale sırasında alev aldı. İtfaiye ekipleri hortumla su sıkarak, kepçenin hidrolik kolundaki yangını söndürdü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aslı Duran