Manavgat'ta kaybolan inekleri jandarma buldu
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Manavgat'ta kaybolan inekleri jandarma buldu

Manavgat ilçesinde otlamaları için meraya bırakıldıktan sonra kaybolan 3 inek ve buzağı jandarma tarafından bulundu.

14.11.2019 15:26 | Son Güncelleme: 14.11.2019 15:28
Manavgat'ta kaybolan inekleri jandarma buldu

ilçesinde otlamaları için meraya bırakıldıktan sonra kaybolan 3 inek ve buzağı tarafından bulundu.

Mahallesi'nde yaşayan Haydar Ergen, ineklerini otlamaları için meraya bıraktı. Bir süre sonra inekleri bıraktığı yerde bulamayan Ergen, jandarmaya başvurdu.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede yaptıkları aramalar sonucunda inekleri, bırakıldığı yerden yaklaşık bir kilometre uzaklıkta buldu. İnekler ve buzağı, sahibine teslim edildi.

Hayvanlarının çalındığını düşündüğünü ve ümidini kestiğini belirten Ergen, jandarmaya teşekkür etti.

Kaynak: AA
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