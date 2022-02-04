MANAVGAT'TA DERE TAŞTI, TARLALAR SU ALTINDA KALDI - Haberler
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MANAVGAT'TA DERE TAŞTI, TARLALAR SU ALTINDA KALDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Manavgat'ta etkili olan sağanak nedeniyle dün Nifrit Deresi'nde yaşanan taşkından tarım arazileri zarar gördü.

MANAVGAT, ANTALYA (DHA) - Manavgat'ta etkili olan sağanak nedeniyle dün Nifrit Deresi'nde yaşanan taşkından tarım arazileri zarar gördü.

Manavgat'ta dün ve önceki gün etkili olan şiddetli sağanak nedeniyle Kızılağaç mahallesinden denize dökülen Nifrit Deresi'nde taşkın oluştu. Dün yaşanan taşkından dolayı dere çevresindeki tarım arazileri su altında kaldı. Buğday ektiği tarlası zarar gören Arif Öz, "Selin getirdiği, zirai ilaç kutularından, eski yatak, yorgan, yastığa kadar birçok materyal ağaçlara takılarak baraj oluşturuyor. Çay, yatağından akamıyor, arazilere su geliyor. Binlerce dönüm ekili alan suyun altında kaldı. Üreticilerin zararı çok fazla" diye konuştu.

MANAVGAT'TA DERE TAŞTI, TARLALAR SU ALTINDA KALDI

MANAVGAT'TA DERE TAŞTI, TARLALAR SU ALTINDA KALDI

MANAVGAT'TA DERE TAŞTI, TARLALAR SU ALTINDA KALDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Manavgat, Tarım, su, Güncel, Haber

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