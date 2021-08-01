Manavgat'ta alevlerin tehdit ettiği mahalle tedbir amaçlı boşaltıldı
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Manavgat'ta alevlerin tehdit ettiği mahalle tedbir amaçlı boşaltıldı

Manavgat'ta alevlerin tehdit ettiği mahalle tedbir amaçlı boşaltıldı
Anadolu Ajansı / Fatih Hepokur - Haberler | Güncel

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangını nedeniyle bir mahalle tedbir amaçlı boşaltıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangını nedeniyle bir mahalle tedbir amaçlı boşaltıldı.

İlçede 5 gündür devam eden yangına, havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Düşük nem ve rüzgarın etkisiyle yangın geniş bir alana yayıldı.

Daha önce boşaltılan Sırtköy Mahallesi'ne sıçrayan alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede Beydiğin Mahallesi'ne ilerledi. Mahalle, tedbir amaçlı tahliye edildi.

Havadan ve karadan süren söndürme çalışmalarına, vatandaşlar da destek veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Hepokur

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