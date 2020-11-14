Manav tezgahının arkasına tuvaletini yaparken görüntülendi

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde bir sürücü, otomobilini durdurup yol kenarınındaki manav tezgahının arkasına geçip, tuvaletini yaptı.

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde bir sürücü, otomobilini durdurup yol kenarınındaki manav tezgahının arkasına geçip, tuvaletini yaptı. Kimliği belirsiz kişi, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında, Cumhuriyet Mahallesi İncirliova-Koçarlı Karayolu üzerinde yaşandı. Yoldan geçen bir sürücü otomobilini durdurdu. Ardından da otomobilinden inip, kahvehane önünde kapalı halde duran manav tezgahının arkasına geçti. Burada tuvaletini yapan sürücüyü, kahvehanede temizlik yapan H.G., fark etti. Kimliği belirsiz sürücü, H.G.'nin uyarısına tepkiyle karşılık verdi. Sürücü bölgeden ayrılırken, H.G. polisi aradı.

Yaşananlar, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burhan CEYHAN