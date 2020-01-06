Mamak'ta ihtiyaç sahipleri için "gönül çarşısı" kuruldu

06.01.2020 14:02 | Son Güncelleme: 06.01.2020 14:02

Ankara'nın Mamak ilçe Belediyesi tarafından, ihtiyaç sahibi vatandaşlar için Gönül Çarşısı kuruldu.

İçerisinde gıdadan, giyime her şeyin yer aldığı bir market sistemiyle ve Gönül Kart sistemiyle alışveriş imkanı sunan Gönül Çarşısı'nın, açılış kurdelesini Mamak Belediye Başkanı Murat Köse kesti.

Açılışta bir konuşma gerçekleştiren Başkan Köse, "Biz Mamak'ta eksikleri tamamlamak için çalışıyoruz ve ilçede bir çarşıya ihtiyaç duyulduğunu gördük. Burada yaptığımız Gönül Çarşısıyla artık bir çarşı var diyebilmenin gururunu yaşıyoruz. Gönül Çarşımız, bir evin, bir insanın ihtiyacı olan ne varsa hemen hemen hepsini içeren doğal ürünlerin de raflarda yerini alacağı özel bir çarşı. Gönül çarşısında da en çok alışverişi en çok ihtiyacı olanların yapmasını sağlayacağız. Vereceğimiz Gönül Kart ile kıymetli Mamaklılar ne ihtiyacı varsa gönül çarşısından onu temin edecekler." dedi.

Başkan Köse, "Gönül Çarşımız, ikinci el eşya bağışçı ve ihtiyaç sahiplerini de buluşturan sosyal sorumluluk projemiz. Gönül çarşısında ikinci el eşyaların da olduğu bir mekan olacak. Sıfır atık kapsamında olup da kullanılabilir olanları aynı zamanda evde ve iş yerinde ihtiyacı olmayan eşyalar varsa onlarla ilgili adresler alıp yeni kullanıcıların hizmetine sunacağız." dedi.

Kaynak: AA