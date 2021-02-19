Malumat ne demek? Malumat anlamı ne?

Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Malumat, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Malumat ne demek? Malumat anlamı ne? İşte, Malumat kelimesin anlamı!