Malumat ne demek? Malumat anlamı ne?
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Malumat ne demek? Malumat anlamı ne?

19.02.2021 12:05 | Son Güncelleme: 19.02.2021 12:09
Malumat ne demek? Malumat anlamı ne?

Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Malumat, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Malumat ne demek? Malumat anlamı ne? İşte, Malumat kelimesin anlamı!

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Malumat kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Malumat anlamı ne? Malumat ne demek?

MALUMAT NE DEMEK?

Malumat:

isim, (ma:luma:tı, l ince okunur), Arapça ma?lumat

Bilgi:

"Bu hakikatler artık çocukların bildikleri en basit malumat sırasına geçmiştir." - Hüseyin Rahmi Gürpınar

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