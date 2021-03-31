Maltepe Kaymakamı Meftun Dallı: "Yaya önceliği artık kırmızı çizgimiz"
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Maltepe Kaymakamı Meftun Dallı: "Yaya önceliği artık kırmızı çizgimiz"

İhlas Haber Ajansı / HALİT ARSLAN - Haberler | Güncel

Maltepe Kaymakamı Meftun Dallı: "Yaya önceliği artık kırmızı çizgimiz" İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sosyal medya hesabından '30 Mart'ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz' paylaşımının ardından Maltepe'de Kırmızı çizgi' uygulamasına başlandı.

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Maltepe Kaymakamı Meftun Dallı: "Yaya önceliği artık kırmızı çizgimiz"

İSTANBUL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sosyal medya hesabından '30 Mart'ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz' paylaşımının ardından Maltepe'de Kırmızı çizgi' uygulamasına başlandı. Başlayan uygulama ile yaya önceliği konusunda toplumda farkındalığı en üst düzeye çıkarmak ve yaya önceliğine verilen önemi vurgulamak amacıyla yaya geçitlerine kırmızı şerit çizildi.

Bağlarbaşı Mahallesi'nde yaya geçişiyle ilgili tüm Türkiye'de başlatılan proje katılan Maltepe Kaymakam Metfun Dallı ve Maltepe İlçe Emniyet Müdürü Selçuk Aldemir ile birlikte Bağlarbaşı İlkokulanun önündeki yaya geçişi kontrol ederek yetkilerden bilgi aldı. Dallı, Okuldaki öğrencilerle birlikte sürücülerin yayalara öncelik verip vermediği kontrol ederken yayalara öncelik vermeyen sürücülere ise uyarıda bulundu.

Başlatılan proje ilgili basın mensuplarına açıklamada bulunan Maltepe Kaymakam Metfun Dallı, '2018 yılında karayolları trafik kanunun 74 maddesinde düzenleme yapıldı. Yaya ve okul geçişlerine ışık olmayan yaya ve okul geçişlerine yaklaşırken sürücülerin yavaşlamasını ve geçmek üzerinde olan yayalar varsa geçiş önceliği verilmesi gerektiren bir düzenleme getirildi. 2019 yılında öncelikle yayanın projesinde yayaya öncelik verildi. Bu sene de daha geniş kitlere anlatmak amacıyla bugün bu proje gerçekleştirmek için buradayız. Bu proje yolun ortasındaki yaya geçişlerindeki çizgileri kırmızı renge boyayarak yaya önceliği kırmızı çizgimiz sloganıyla kampanya başlıyoruz" dedi.

Maltepe Kaymakamı Meftun Dallı: 'Yaya önceliği artık kırmızı çizgimiz'
Maltepe Kaymakamı Meftun Dallı: 'Yaya önceliği artık kırmızı çizgimiz'
Maltepe Kaymakamı Meftun Dallı: 'Yaya önceliği artık kırmızı çizgimiz'
Maltepe Kaymakamı Meftun Dallı: 'Yaya önceliği artık kırmızı çizgimiz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİT ARSLAN

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