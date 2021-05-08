Maltepe'de tam kapanma sürecinde pazarlarda sıkı denetim
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Maltepe'de tam kapanma sürecinde pazarlarda sıkı denetim

Maltepe'de tam kapanma sürecinde pazarlarda sıkı denetim
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Maltepe'de tam kapanma sürecinde açılan semt pazarlarında sıkı denetim yapıldı.

Maltepe'de tam kapanma sürecinde açılan semt pazarlarında sıkı denetim yapıldı. Maltepe Kaymakamı Meftun Dallı ve Maltepe Belediye Başkan Yardımcıları Yahya Han ile Salih Kara'nın da katıldığı denetimde pazarlarda alınan önlemler kontrol edildi.

İçişleri Bakanlığı geçtiğimiz günlerde 81 il valiliğine 'Pazar Yerleri' konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre 8 ve 15 Mayıs Cumartesi günleri 10.00-17.00 arasında yaş sebze ve meyve ile fide satışı yapan pazar yerleri açık olacak. Kararın ardından Maltepe'de bulunan 7 semt pazarı bugün açılarak müşterileri ağırlamaya başladı. Açılan pazarlarda da ekipler tarafından denetimler gerçekleştirildi Denetime Maltepe Kaymakamı Meftun Dallı, Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Yahya Han, Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Salih Kara, İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri de katılım gösterdi. Denetimlerde pazarcı esnafının aldığı önlemler, korona virüsle mücadele kapsamında getirilen yasaklara uyup uymadıkları denetledi. İlçedeki pazarlarda denetimin gün boyu süreceği öğrenildi. - İSTANBUL

Maltepe'de tam kapanma sürecinde pazarlarda sıkı denetim
Maltepe'de tam kapanma sürecinde pazarlarda sıkı denetim
Maltepe'de tam kapanma sürecinde pazarlarda sıkı denetim
Maltepe'de tam kapanma sürecinde pazarlarda sıkı denetim
Maltepe'de tam kapanma sürecinde pazarlarda sıkı denetim
Maltepe'de tam kapanma sürecinde pazarlarda sıkı denetim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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