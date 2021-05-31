Maltepe'de polis ekiplerinden sürücü ve vatandaşlara denetim
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Maltepe'de polis ekiplerinden sürücü ve vatandaşlara denetim

Maltepe'de polis ekiplerinden sürücü ve vatandaşlara denetim
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Maltepe'de polis ekipleri toplu denetim gerçekleştirdi.

Maltepe'de polis ekipleri toplu denetim gerçekleştirdi. Yürütülen çalışma kapsamında kapsamında ekipler, araçları durdurarak gerekli kontrolleri sağlarken, vatandaşların da GBT sorgulamasını yaptı.

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, çok sayıda personelin katılımıyla ilçe genelinde denetimler gerçekleştirdi. Denetimlerin yoğunluk gösterdiği Atatürk Caddesi ile Emin Ali Paşa Caddesi üzerinde araç sürücüleri durdurularak gerekli evrak kontrolü ve GBT sorgusu yapıldı. Araç denetimlerinin yanı sıra gerek toplu taşımada bulunan vatandaşlar gerekse de cadde üzerinde yaya olan vatandaşlarda durdurularak GBT sorgusu gerçekleştirildi. - İSTANBUL

Maltepe'de polis ekiplerinden sürücü ve vatandaşlara denetim
Maltepe'de polis ekiplerinden sürücü ve vatandaşlara denetim
Maltepe'de polis ekiplerinden sürücü ve vatandaşlara denetim
Maltepe'de polis ekiplerinden sürücü ve vatandaşlara denetim
Maltepe'de polis ekiplerinden sürücü ve vatandaşlara denetim
Maltepe'de polis ekiplerinden sürücü ve vatandaşlara denetim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Maltepe'de polis ekiplerinden sürücü ve vatandaşlara denetim - Haberler
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