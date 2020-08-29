Maltepe'de bir haftada dördüncü orman yangını çıktı! Ekiplerin müdahalesi sürüyor İstanbul Maltepe'de bir haftada dördüncü kez orman yangını çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alındı.

Maltepe'de ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan yapılan müdahaleyle büyümeden kontrol altına alındı. Gülensu Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangına itfaiye ekipleri, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile yangın söndürme helikopteri müdahale etti. Çıkan yangın ekiplerin yoğun çalışmasıyla büyümeden kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. ŞÜPHELİ TUTUKLANDI Öte yandan, Maltepe'de geçtiğimiz gün de ormanlık alanda yangın çıkmıştı. Yangın, itfaiye ekiplerinin saatler süren müdahalesi sonrası kontrol altına alınırken, yangın çıkardığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli "kasten orman yakma" suçundan tutuklandı. Kaynak: İHA