Tartıştığı kadını lüks rezidansta perde zinciriyle boğarak öldürmüştü! Katilin müebbet hapsi isteniyor

İstanbul Maltepe'deki bir lüks rezidansta, Didem Mengü'yü önce dövüp, ardından perde zinciriyle boğan Abdulsalem Günay'ın duruşmasına devam edildi. Savcı, katilin, kadının cansız bedenini bavul içine koyarak binadan çıkardığını ve gidip suçunu kendisinin itiraf ettiğini söyledi. Hazırlanan iddianamede Günay'ın müebbet hapsi istendi.

İstanbul Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde davaya, tutuklu yargılanan sanık Abdulsalem Günay, cezaevinden SEGBİS sistemi ile duruşmaya bağlandı. Didem Mengü'nün ailesinin avukatı Ayhan Cesur duruşmaya katılırken, sanık Abdulselam Günay'ın avukatı Zeki Yargısal, mahkemeye yolladığı dilekçe ile 65 yaş üstü olması nedeni ile korona önlemleri kapsamında duruşmaya katılamadığını belirtti. Avukat Yargısal, dilekçesinde, savcının mütalaasını sunması durumunda savunma için süre talebinde bulundu.

PARKE TAŞI İLE VURMUŞ

Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasını sundu. Mütalaada, Didem Mengü ile sanık Abdulsalem Günay'ın uzun zamandır tanıştıkları, zaman zaman görüşerek birlikte oldukları, olay günü de Maltepe'deki lüks rezidansta buluştukları belirtildi. Didem Mengü ile Abdulsalem Günay'ın buluştuklarında bilinmeyen bir nedenle tartıştıkları kaydedilen mütalaada, tartışma sırasında sanık Günay'ın dairede bulunan parke taşı ile Mengü'nün kafasına vurup perde zinciriyle boğazından sıkmak suretiyle nefessiz bırakıp öldürdüğü kaydedildi.

CANSIZ BEDEN DAİREDE BAVUL İÇİNDE BULUNDU

Sanık Günay'ın öldürdüğü Mengü'nün cansız bedenini binadan çıkaramadığı belirtilen mütalaada bu nedenle naaşı bavulun içine koyduğu, cep telefonunu da maktüle ait araçla Kartal'a giderek çöp konteynerine attığı, telefonun çöp toplayıcısı tarafından bulunduğu, Mengü'nün annesinin kızını araması ile olayın ortaya çıktığı belirtildi.

Sanığın polise giderek teslim olduğu, cansız bedenin de dairede bavul içinde bulunduğu hatırlatılan mütalaada, sanık Günay'ın, "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılması istendi. Mahkeme, taraflara mütalaaya karşı beyanda bulunmaları için süre vererek duruşmayı erteledi.

MÜEBBET HAPİS İSTENİYOR

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Abdulsalem Günay'ın, "Kasten adam öldürme" suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılması isteniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı