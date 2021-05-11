Maltepe'de gecekondunun alev alev yandığı anlar kamerada
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Maltepe'de gecekondunun alev alev yandığı anlar kamerada

Maltepe'de gecekondunun alev alev yandığı anlar kamerada
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Maltepe'de tek katlı bir gecekonduda elektrik kontağından dolayı yangın çıktı.

Maltepe'de tek katlı bir gecekonduda elektrik kontağından dolayı yangın çıktı. Yangında bir kişi dumandan etkilenirken gecekondunun alev alev yandığı anlar kameraya yansıdı.

Maltepe'de Gülsuyu Mahallesinde saat 15.00 sıralarında tek katlı bir gecekonduda yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangın nedeniyle evi alevler sardı. Alevlere teslim olan evi gören mahalleli büyük panik yaşadı. Bir kişinin dumandan etkilendiği yangında doğalgaz nedeniyle küçük çaplı patlama da yaşandı. İtfaiye müdahalesiyle yangın söndürüldü. Olayda yaralanan ya da hayatını kaybeden olmadığı öğrenildi.

Gecekondunun alev alev yandığı anlar ise vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Maltepe'de gecekondunun alev alev yandığı anlar kamerada
Maltepe'de gecekondunun alev alev yandığı anlar kamerada
Maltepe'de gecekondunun alev alev yandığı anlar kamerada
Maltepe'de gecekondunun alev alev yandığı anlar kamerada
Maltepe'de gecekondunun alev alev yandığı anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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